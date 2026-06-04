Le président roumain nomme son conseiller Tomac au poste de Premier ministre

Le président roumain, le centriste Nicusor Dan, a nommé jeudi son conseiller Eugen Tomac au poste de Premier ministre, espérant mettre fin à une crise qui a paralysé la prise de décisions politiques, compromis l'accès aux fonds de l'Union européenne et fait chuter la monnaie roumaine à des niveaux historiquement bas.

Eugen Tomac, 44 ans, est député européen et chef d'un parti non représenté au Parlement roumain.

Il disposera de dix jours pour tenter de former un gouvernement et obtenir la confiance du Parlement.

(Rédigé par Luiza Ilie ; version française Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)