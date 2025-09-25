Le président mexicain se félicite de l'acquisition par un milliardaire d'une participation dans l'unité locale de vente au détail de Citi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute la réaction des analystes à l'opération)

La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum,

a déclaré jeudi qu'il s'agissait d'une "bonne nouvelle" qu'un milliardaire local ait conclu un accord pour acheter une participation de 25 % dans l'unité de vente au détail de Citigroup C.N dans le pays, Banamex.

Sheinbaum a salué l'accord de Citigroup qui met Banamex "entre les mains des Mexicains" en vendant la participation pour 2,3 milliards de dollars au magnat des affaires Fernando Chico Pardo, qui préside l'opérateur aéroportuaire ASUR ASURB.MX .

Les analystes considèrent cette annonce comme une étape positive vers le désinvestissement total de Citigroup. Le prix de la participation, qui évalue la totalité de Banamex à environ 9,12 milliards de dollars, crée effectivement un "plancher" pour une éventuelle offre publique initiale (introduction en bourse). "Au moins, cela donne de la clarté sur le montant qu'une cession complète pourrait lever", a déclaré Mike Mayo, analyste bancaire chez Wells Fargo, lors d'un entretien téléphonique.

Dans une note publiée jeudi, Mayo a déclaré qu'une éventuelle introduction en bourse de Banamex pourrait être retardée jusqu'au milieu ou à la fin de l'année 2026, au lieu du délai précédemment prévu pour le début de l'année 2026.

Ebrahim Poonawala, analyste chez Bank of America, a déclaré que l'accord était positif et constituait une étape importante vers une meilleure rentabilité. Ebrahim Poonawala considère que l'accord remplace la première vente d'actions dans le cadre d'une introduction en bourse, puisque Citigroup avait estimé vendre 15 à 20 % des actions lors de la première transaction. "En outre, l'opération pourrait être considérée comme la fixation d'un prix plancher potentiel pour Banamex avant une introduction en bourse", a-t-il déclaré dans une note publiée jeudi.

L'analyste a ajouté que Fernando Chico Pardo a une relation de longue date avec Banamex. Son épouse, Veronica Hernandez, est la sœur de Roberto Hernandez, ancien propriétaire et directeur général de Banamex.