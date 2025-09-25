Le président mexicain applaudit l'acquisition par un milliardaire d'une participation dans l'unité locale de vente au détail de Citi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a déclaré jeudi qu'il s'agissait d'une "bonne nouvelle" qu'un milliardaire local ait conclu un accord pour acheter une participation de 25% dans l'unité de vente au détail de Citi C.N dans le pays, Banamex.

Sheinbaum s'est félicitée de l'accord conclu avec Citi , qui met Banamex "entre les mains des Mexicains" en vendant la participation au magnat des affaires Fernando Chico Pardo, qui préside l'opérateur aéroportuaire ASUR ASURB.MX .