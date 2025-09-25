 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le président mexicain applaudit l'acquisition par un milliardaire d'une participation dans l'unité locale de vente au détail de Citi
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 17:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a déclaré jeudi qu'il s'agissait d'une "bonne nouvelle" qu'un milliardaire local ait conclu un accord pour acheter une participation de 25% dans l'unité de vente au détail de Citi C.N dans le pays, Banamex.

Sheinbaum s'est félicitée de l'accord conclu avec Citi , qui met Banamex "entre les mains des Mexicains" en vendant la participation au magnat des affaires Fernando Chico Pardo, qui préside l'opérateur aéroportuaire ASUR ASURB.MX .

