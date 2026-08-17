Le président et la vice-présidente de SPAR Afrique du Sud démissionnent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nqobile Dludla

Le groupe de distribution sud-africain SPAR Group SPPJ.J a annoncé lundi que son président, Mike Bosman, et sa vice-présidente, Shirley Zinn, avaient démissionné du conseil d'administration avec effet immédiat, ce qui a conduit à la nomination de Lwazi Koyana, membre de l'entreprise, au poste de président par intérim, le temps de trouver un successeur permanent.

* M. Bosman a quitté ses fonctions de directeur non exécutif indépendant et de président à compter du 17 août, tandis que Mme Zinn a démissionné de ses fonctions de directrice non exécutive indépendante et de vice-présidente à la même date, a indiqué la société dans un communiqué.

* SPAR a précisé que les deux administrateurs conservaient le soutien total du conseil d’administration, mais qu’ils étaient parvenus séparément à la conclusion que leur démission était dans l’intérêt de la société, compte tenu des difficultés récemment rencontrées par le conseil d’administration et le groupe.

* À 09h18 GMT, l'action SPAR reculait de 5,68% à 42,71 rands.

* SPAR poursuit ses efforts pour se remettre d’une période mouvementée marquée par des changements de direction, une dette croissante et des difficultés opérationnelles dans certains de ses secteurs d’activité.

* M. Bosman avait été nommé président en décembre 2022, à une période marquée par des problèmes de gouvernance. Suite au départ à la retraite de l’ancien directeur général de SPAR en janvier 2023, il a également occupé le poste de président exécutif jusqu’en octobre de la même année, contribuant ainsi à assurer la continuité de la direction.

* Le distributeur a salué le rôle joué par M. Bosman dans le renforcement des processus de gouvernance, de gestion des risques et de contrôle, la simplification du portefeuille du groupe et le rétablissement de la continuité opérationnelle.