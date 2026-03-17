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Le président du groupe sud-coréen SK s'attend à ce que la pénurie de plaquettes de silicium dure jusqu'en 2030 et envisage une cotation ADR aux États-Unis
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 00:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président du groupe sud-coréen SK, Chey Tae-won, a déclaré lundi que la pénurie mondiale de plaquettes de silicium devrait persister jusqu'en 2030, car la demande stimulée par l'intelligence artificielle continue de dépasser l'offre.

S'adressant aux journalistes en marge de la conférence GTC de Nvidia NVDA.O à San Jose, en Californie, M. Chey a déclaré que SK Hynix 000660.KS examine la possibilité d'une cotation ADR aux États-Unis afin d'élargir sa base mondiale d'investisseurs, tandis que son directeur général pourrait dévoiler des plans visant à stabiliser les prix des puces DRAM et que le groupe explore des sources d'énergie alternatives.

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