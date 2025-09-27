 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le président des Émirats arabes unis rencontre le directeur général d'OpenAI pour discuter de la collaboration dans le domaine de l'IA
information fournie par Reuters 27/09/2025 à 18:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président des Émirats arabes unis, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, a rencontré le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, à Abou Dhabi samedi, a rapporté l'agence de presse de l'État des Émirats arabes unis.

Leurs discussions ont porté sur le renforcement de la coopération entre l'entreprise et ses homologues aux Émirats arabes unis, en particulier dans le domaine de la recherche sur l'intelligence artificielle et de ses applications pratiques, a ajouté l'agence.

