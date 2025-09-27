Le président des Émirats arabes unis rencontre le directeur général d'OpenAI pour discuter de la collaboration dans le domaine de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute du contexte, des détails et des informations générales)

Le président des Émirats arabes unis, qui a dépensé des milliards pour devenir un acteur mondial de l'intelligence artificielle, a rencontré Sam Altman, directeur général d'OpenAI, à Abou Dhabi samedi, a rapporté l'agence de presse de l'État des Émirats arabes unis.

Les discussions entre le cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan et Sam Altman ont porté sur le renforcement de la coopération entre OpenAI et ses homologues aux Émirats arabes unis, en particulier dans le domaine de la recherche sur l'intelligence artificielle et de ses applications pratiques, a indiqué l'agence de presse nationale.

"Cette coopération s'aligne sur l'ambition des EAU d'établir un écosystème d'IA intégré, soutenant les plans de développement du pays et sa volonté de construire une économie basée sur la connaissance", a ajouté l'agence.

Les Émirats arabes unis, l'un des principaux exportateurs de pétrole, sont en train de construire l'un des plus grands centres de données d'IA au monde et de lancer un nouveau modèle d'IA en langue arabe.

Ils cherchent également à tirer parti de leurs relations étroites avec les États-Unis pour s'assurer un accès à la technologie de l'IA.

En mai, les Émirats arabes unis et les États-Unis ont signé un accord permettant à l'État du Golfe de construire l'un des plus grands campus d'intelligence artificielle en dehors des États-Unis. L'accord a été annoncé lors de la visite du président Donald Trump à Abou Dhabi.