Le président déclare que Taïwan ne veut pas du système chinois "un pays, deux systèmes"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Taïwan défendra sa liberté et sa démocratie, déclare le président

*

La Chine redouble d'efforts pour que Taïwan accepte son offre d'autonomie

*

Les États-Unis s'inquiètent des activités chinoises autour de Taïwan

*

La Chine considère Taïwan comme son propre territoire

(Mise à jour avec le commentaire du secrétaire américain à la défense, paragraphe 15) par Yi-Chin Lee

Taïwan ne veut pas du système "un pays, deux systèmes" de la Chine et doit maintenir sa liberté et sa démocratie, ainsi que sa détermination à se défendre, a déclaré le président Lai Ching-te vendredi, rejetant la dernière tentative de Pékin de faire passer l'île sous contrôle chinois.

La Chine a déclaré cette semaine qu'elle n'excluait "absolument pas" de recourir à la force contre Taïwan , adoptant un ton beaucoup plus ferme qu'une série d'articles parus dans les médias d'État qui promettaient un gouvernement bienveillant si l'île passait sous le contrôle de Pékin dans le cadre d'un système d'autonomie qu'elle utilise pour Hong Kong et Macao.

M. Lai, que la Chine considère comme un "séparatiste", a déclaré aux soldats d'une base militaire située à Hukou, dans le nord de Taïwan, que seule la force pouvait apporter une véritable paix.

"Accepter les revendications de l'agresseur et abandonner la souveraineté ne peut certainement pas apporter la paix. C'est pourquoi nous devons maintenir le statu quo avec dignité et détermination, en nous opposant fermement à l'annexion, à l'agression et à l'avancée forcée de l'unification", a-t-il déclaré.

"Nous rejetons l'idée d'"un pays, deux systèmes" parce que nous maintiendrons toujours notre système constitutionnel libre et démocratique", a ajouté M. Lai.

Le bureau des affaires taïwanaises de la Chine n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

PAS DE SOUTIEN À LA PROPOSITION DE LA CHINE

Aucun grand parti politique taïwanais ne soutient l'idée chinoise "un pays, deux systèmes".

M. Lai a déclaré que la République de Chine - le nom officiel de Taïwan - et la République populaire de Chine ne sont "pas subordonnées" l'une à l'autre, que "la souveraineté de Taïwan ne peut être violée ou annexée" et que son avenir ne peut être décidé que par le peuple taïwanais.

"Le fait que le peuple taïwanais protège sa souveraineté et préserve son mode de vie démocratique et libre ne doit pas être considéré comme une provocation. Investir dans la défense nationale, c'est investir dans la paix"

M. Lai s'est engagé à augmenter les dépenses militaires pour les porter à 5 % du PIB d'ici à 2030, afin de renforcer les défenses de l'île face à la menace croissante de son voisin géant, la Chine.

M. Lai était à Hukou pour une cérémonie de mise en service du premier bataillon taïwanais de chars M1A2T Abrams, fabriqués par General Dynamics Land Systems, une unité de la société américaine General Dynamics GD.N .

À ce jour, Taïwan a reçu 80 des 108 chars M1A2T qu'elle a commandés aux États-Unis, son principal bailleur de fonds international et fournisseur d'armes malgré l'absence de liens diplomatiques formels.

Le char M1A2T peut tirer des ogives antichars hautement explosives et des munitions à énergie cinétique, telles que des sabots de rejet stabilisés à ailerons perforants.

Les États-Unis sont tenus par la loi de fournir à Taïwan les moyens de se défendre, bien que le président américain Donald Trump n'ait pas encore approuvé de nouvelles ventes d'armes depuis son entrée en fonction au début de l'année.

Le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth, qui a rencontré le ministre chinois de la Défense Dong Jun à Kuala Lumpur vendredi, a déclaré qu'il avait souligné les préoccupations des États-Unis concernant les activités de la Chine autour de Taïwan, ainsi que dans la mer de Chine méridionale contestée.