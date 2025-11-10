Le président de Tesla remercie les investisseurs d'avoir approuvé le plan de rémunération de 878 milliards de dollars de Musk

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte dans les paragraphes 2 à 6)

Robyn Denholm, présidente du conseil d'administration de Tesla TSLA.O , a remercié lundi les actionnaires du constructeur de véhicules électriques d'avoir approuvé le plan de rémunération de 878 milliards de dollars du directeur général Elon Musk.

Cette approbation constitue l'un des votes les plus importants en matière de rémunération dans l'histoire de l'entreprise et souligne la volonté des investisseurs de parier sur le leadership de M. Musk alors que Tesla poursuit sa prochaine phase de croissance.

Jeudi, avec 1,94 milliard de votes, la proposition a été approuvée par avec plus de 75 % de soutien, ce qui renforce la stratégie de Musk visant à transformer Tesla en une entreprise spécialisée dans l'IA et la robotique.

Les actionnaires ont soutenu le plan à long terme en dépit de l'opposition des sociétés de procuration, ce qui témoigne de leur confiance dans les ambitions de Tesla en matière de robots-axis et d'humanoïdes.

Selon les analystes, cette victoire apaise également les craintes que M. Musk ne se détourne de Tesla pour se consacrer à d'autres entreprises.

L'enveloppe est structurée de manière à ce que M. Musk ne gagne que sur la valeur créée après la date d'approbation du conseil d'administration, ce qui garantit que l'attribution récompense la croissance future.