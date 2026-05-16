Le président de Samsung Electronics présente ses excuses aux clients et au public dans un contexte de tensions sociales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulation du paragraphe 1, ajout de citations du président de Samsung Electronics et d'informations contextuelles tout au long du texte)

Jay Y. Lee, président de Samsung Electronics 005930.KS , a présenté samedi ses excuses aux clients et au public au sujet du conflit salarial opposant l'entreprise à son syndicat sud-coréen, alors qu'une grève susceptible de secouer l'économie menace de se produire.

“Je présente mes sincères excuses aux clients du monde entier pour l'inquiétude et les préoccupations causées par les problèmes au sein de notre entreprise”, a déclaré Jay Y. Lee lors de sa première intervention publique sur le conflit, ajoutant qu'il “s'inclinait profondément devant le public pour s'excuser”.

Après l'échec des négociations salariales cette semaine, le ministre du Travail a rencontré samedi la direction de Samsung Electronics et a exhorté l'entreprise à jouer un rôle actif dans la résolution du conflit par le dialogue.

Des responsables du gouvernement sud-coréen, dont le Premier ministre et le ministre des Finances, ont fait part de leurs inquiétudes quant à la nécessité d’éviter à tout prix une grève chez Samsung, avertissant qu’elle pourrait poser des risques importants pour la croissance économique, les exportations et les marchés financiers.

L'échec des négociations menées sous l'égide du gouvernement a renforcé les inquiétudes concernant une grève chez le plus grand fabricant mondial de puces mémoire, qui compte parmi ses clients Nvidia NVDA.O , AMD AMD.O et Google GOOGL.O .

Le syndicat a déclaré vendredi qu'il maintenait son engagement en faveur d'une grève prévue à partir de la semaine prochaine, même après que l'entreprise a proposé de reprendre les négociations salariales sans conditions.

En 2020, Lee s'était excusé pour le comportement de cadres pris en flagrant délit de sabotage des activités syndicales, et s'était engagé à garantir les droits du travail au sein du géant technologique. Certains anciens et actuels cadres du groupe Samsung ont fait l'objet d'enquêtes ou ont été condamnés.