 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le président de Roche s'attend toujours à ce que les droits de douane américains frappent les produits de diagnostic
information fournie par Reuters 07/03/2026 à 10:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Roche ROG.S s'attend à ce que son accord avec le gouvernement américain permette à ses médicaments de rester exemptés de la série actuelle de droits de douane à l'importation, mais sa division de diagnostic reste exposée et pourrait faire face à de nouveaux droits de douane après une période initiale de 150 jours, a déclaré samedi le président Severin Schwan.

Roche est l'une des neuf grandes entreprises pharmaceutiques qui ont conclu un accord avec le président américain Donald Trump en décembre pour réduire les prix de leurs médicaments en échange de l'élimination de la menace de droits de douane pendant trois ans.

"En ce qui concerne les produits pharmaceutiques, nous supposons que notre accord avec le gouvernement est contraignant et que nous continuerons à être exemptés des droits de douane sur l'importation de médicaments", a déclaré M. Schwan au journal suisse Neue Zuercher Zeitung.

"Mais notre activité de diagnostic continue d'être affectée de manière significative", a-t-il ajouté.

La division diagnostique de Roche, qui a généré des ventes de près de 14 milliards de francs suisses en 2025, a exporté une grande partie de ses tests et instruments de Suisse et d'autres pays européens vers les États-Unis, a déclaré M. Schwan.

Roche produit également des produits de diagnostic aux États-Unis, qui sont soumis à des droits de douane de la part de la Chine, a-t-il déclaré.

"Mais comme la Chine a introduit des droits de rétorsion, nous nous retrouvons, en tant qu'exportateur net américain, à payer deux fois des droits de douane. C'est absurde", a-t-il déclaré.

M. Schwan a déclaré qu'il s'attendait à ce que le gouvernement américain impose à nouveau des droits de douane sur les importations en vertu d'une autre base juridique après l'expiration de la limite de 150 jours sur les droits de douane.

Roche n'a pas l'intention de se séparer de sa division de diagnostic, a-t-il déclaré. "Ce n'est pas du tout un sujet. Nous nous en tenons à cela", a-t-il déclaré au journal.

Valeurs associées

ROCHE HLDG DR
341,200 CHF Swiss EBS Stocks -2,93%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Bombardement de l'aéroport Mehrabad de Téhéran, le 7 mars 2026 ( AFP / ATTA KENARE )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 07.03.2026 10:58 

    Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, entrée samedi dans sa deuxième semaine: - Sirènes d'alerte et explosions à Jérusalem Au moins trois explosions ont été entendues dans le ciel de Jérusalem samedi matin après des sirènes d'alerte anti-aérienne, ... Lire la suite

  • Des participants à la Marche des fiertés à Paris, le 26 juin 2021 ( AFP / THOMAS COEX )
    Contre "l'isolement", une première permanence du Centre LGBTQI+ de Paris implantée en banlieue
    information fournie par AFP 07.03.2026 10:56 

    "Pas là juste pour les paillettes" mais pour répondre à l'"isolement": militants, élus et employés municipaux ont inauguré cette semaine à Evry-Courcouronnes la première permanence du Centre LGBTQI+ de Paris et d'Île-de-France hors de la capitale. "Paris, il y ... Lire la suite

  • Balendra Shah, grand vainqueur des législatives au Népal avec son parti centriste, le Rastriya Swatantra Party (RSP), en train de voter le 5 mars 2026 à Katmandou ( AFP / TAUSEEF MUSTAFA )
    Au Népal, le pari politique réussi du populaire Balendra Shah
    information fournie par AFP 07.03.2026 10:52 

    Son pari était risqué, il est en passe de le remporter haut la main. A 35 ans, le populaire rappeur devenu maire de Katmandou Balendra Shah a été élu lors des législatives de jeudi au Népal et s'affirme désormais comme le probable nouveau Premier ministre du pays. ... Lire la suite

  • Une colonne de fumée s'élève après une frappe aérienne à Téhéran, le 7 mars 2026 ( AFP / ATTA KENARE )
    L'Iran promet de ne pas se rendre, l'aéroport de Téhéran pilonné
    information fournie par AFP 07.03.2026 10:42 

    Le président iranien Masoud Pezeshkian a promis samedi que son pays ne se rendrait jamais, alors qu'Israël annonçait une nouvelle offensive menée par 80 avions de combat qui a mis le feu à l'un des principaux aéroports de Téhéran. La guerre est entrée dans sa deuxième ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank