Le président de Roche s'attend toujours à ce que les droits de douane américains frappent les produits de diagnostic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Roche ROG.S s'attend à ce que son accord avec le gouvernement américain permette à ses médicaments de rester exemptés de la série actuelle de droits de douane à l'importation, mais sa division de diagnostic reste exposée et pourrait faire face à de nouveaux droits de douane après une période initiale de 150 jours, a déclaré samedi le président Severin Schwan.

Roche est l'une des neuf grandes entreprises pharmaceutiques qui ont conclu un accord avec le président américain Donald Trump en décembre pour réduire les prix de leurs médicaments en échange de l'élimination de la menace de droits de douane pendant trois ans.

"En ce qui concerne les produits pharmaceutiques, nous supposons que notre accord avec le gouvernement est contraignant et que nous continuerons à être exemptés des droits de douane sur l'importation de médicaments", a déclaré M. Schwan au journal suisse Neue Zuercher Zeitung.

"Mais notre activité de diagnostic continue d'être affectée de manière significative", a-t-il ajouté.

La division diagnostique de Roche, qui a généré des ventes de près de 14 milliards de francs suisses en 2025, a exporté une grande partie de ses tests et instruments de Suisse et d'autres pays européens vers les États-Unis, a déclaré M. Schwan.

Roche produit également des produits de diagnostic aux États-Unis, qui sont soumis à des droits de douane de la part de la Chine, a-t-il déclaré.

"Mais comme la Chine a introduit des droits de rétorsion, nous nous retrouvons, en tant qu'exportateur net américain, à payer deux fois des droits de douane. C'est absurde", a-t-il déclaré.

M. Schwan a déclaré qu'il s'attendait à ce que le gouvernement américain impose à nouveau des droits de douane sur les importations en vertu d'une autre base juridique après l'expiration de la limite de 150 jours sur les droits de douane.

Roche n'a pas l'intention de se séparer de sa division de diagnostic, a-t-il déclaré. "Ce n'est pas du tout un sujet. Nous nous en tenons à cela", a-t-il déclaré au journal.