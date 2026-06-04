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Le président de Roche qualifie la politique tarifaire américaine de « chantage »
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 16:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture avec les commentaires du président et le contexte)

Le président du géant pharmaceutique suisse Roche, ROPC.S , a critiqué jeudi les politiques tarifaires américaines, les qualifiant de « chantage », et a déclaré que le protectionnisme des États-Unis et de la Chine constituait la principale préoccupation géopolitique de l’entreprise.

Severin Schwan a été interrogé sur l'accord conclu par son entreprise avec l'administration Trump à la fin de l'année dernière visant à réduire les prix des médicaments aux États-Unis, après que les autorités américaines eurent menacé d'imposer des droits de douane élevés aux fabricants de médicaments.

“Si quelqu’un vous pointe une arme et vous dit “si vous ne signez pas, il y aura des droits de douane de 200 % dès demain”, je ne qualifierais pas nécessairement cela d’accord”, a déclaré M. Schwan lors d’une interview donnée lors d’un événement dans la ville suisse d’Interlaken, diffusée à la télévision suisse.

“D'un point de vue juridique, c'est peut-être un accord, mais il s'agit en réalité d'un chantage de sang-froid”, a-t-il ajouté.

L'administration Trump soutient que les entreprises étrangères ont profité des États-Unis pour surfacturer les médicaments aux consommateurs américains, et elle a cherché à encourager une production accrue sur le territoire américain.

Par ailleurs, M. Schwan a identifié le protectionnisme des États-Unis et de la Chine comme la principale préoccupation géopolitique de l’entreprise.

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