Le président de Roche exprime ses inquiétudes face au protectionnisme américain et chinois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Severin Schwan, président de Roche
ROPC.S , a déclaré jeudi que le protectionnisme des États-Unis et de la Chine constituait la principale préoccupation géopolitique du laboratoire pharmaceutique suisse.
M. Schwan s'exprimait lors d'un événement à Interlaken.
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