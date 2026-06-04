Le président de Roche exprime ses inquiétudes face au protectionnisme américain et chinois

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Severin Schwan, président de Roche

ROPC.S , a déclaré jeudi que le protectionnisme des États-Unis et de la Chine constituait la principale préoccupation géopolitique du laboratoire pharmaceutique suisse.

M. Schwan s'exprimait lors d'un événement à Interlaken.