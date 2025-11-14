Le président de Richemont espère un accord entre la Suisse et les États-Unis pour réduire les droits de douane

Richemont CFR.S espère que la Suisse et les Etats-Unis se rapprocheront d'un accord visant à réduire les droits de douane américains de 39% sur les exportations suisses au cours des deux prochaines semaines, a déclaré vendredi le président du conseil d'administration Johann Rupert.

M. Rupert a déclaré qu'il pensait que le "malentendu" entre Washington et Berne serait rapidement dissipé, avec des indications sur un accord à venir "cette semaine ou la semaine prochaine".

Toutefois, il pourrait s'écouler des mois avant qu'un accord ne soit signé, a déclaré M. Rupert aux journalistes après que Richemont a publié ses chiffres semestriels .