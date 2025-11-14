 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 206,50
-0,39%
Indices
Chiffres-clés

Le président de Richemont espère un accord entre la Suisse et les États-Unis pour réduire les droits de douane
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 08:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Richemont CFR.S espère que la Suisse et les Etats-Unis se rapprocheront d'un accord visant à réduire les droits de douane américains de 39% sur les exportations suisses au cours des deux prochaines semaines, a déclaré vendredi le président du conseil d'administration Johann Rupert.

M. Rupert a déclaré qu'il pensait que le "malentendu" entre Washington et Berne serait rapidement dissipé, avec des indications sur un accord à venir "cette semaine ou la semaine prochaine".

Toutefois, il pourrait s'écouler des mois avant qu'un accord ne soit signé, a déclaré M. Rupert aux journalistes après que Richemont a publié ses chiffres semestriels .

Valeurs associées

RICHEMONT (CIE FIN.)
161,500 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank