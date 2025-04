Jean-Dominique Senard à Boulogne-Billancourt, le 6 décembre 2023. ( AFP / ALAIN JOCARD )

Le président de Renault Jean-Dominique Senard va quitter le conseil d'administration de Nissan, a annoncé le groupe automobile japonais dans un communiqué publié jeudi.

Ce départ s'accompagne de celui de Pierre Fleuriot, représentant de la marque au losange au sein du conseil d'administration du groupe.

M. Senard avait intégré le conseil d'administration de Nissan en 2019, dont Renault détient toujours 35% du capital et 15% des droits de vote.

Pendant six ans, il a tâché de refonder l'alliance entre les constructeurs français et japonais, mise à mal par l'arrestation de l'ancien patron et architecte de l'alliance Carlos Ghosn pour des malversations en novembre 2018.

En février 2023, les deux groupes ont signé un accord, remanié fin mars, qui prévoit d'assouplir très largement leur union avec la possibilité de descendre à 10% de participations croisées.

Nissan est actuellement confronté à de grandes difficultés et s'est engagé dans des réductions d'effectifs et de capacités massives.

D'après une source proche des négociations, la présence de M. Senard au conseil d'administration du constructeur visait à "rééquilibrer l'alliance" et "ramener de la sérénité" et de la confiance entre les deux partenaires.

Avec l'aboutissement de cette première étape "on ouvre un nouveau chapitre, Nissan a besoin de se redresser", d'autant plus avec les droits de douane qui minent l'industrie automobile japonaise, a poursuivi la même source.

"L'enjeu, c'est la survie de Nissan", d'après cette source. Deux personnes indépendantes de Renault vont donc être nommées en remplacement de Jean-Dominique Senard et Pierre Fleuriot, avec un profil plus financier et spécialisé dans les fusions et acquisitions pour apporter leurs conseils à Nissan.

Le troisième constructeur japonais a failli fusionner début 2025 avec son compatriote Honda, avec l'idée d'affronter ensemble le crucial virage des voitures électriques, mais les négociations ont échoué.