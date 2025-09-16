Le président de Nestlé, Paul Bulcke, quitte ses fonctions

Nestlé NESN.S a déclaré que son président Paul Bulcke a décidé de se retirer et sera remplacé par Pablo Isla le 1er octobre.