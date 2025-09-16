Le président de Nestlé, Paul Bulcke, quitte ses fonctions

Le géant suisse de l'agroalimentaire Nestlé NESN.S a annoncé mardi que son président Paul Bulcke avait décidé de se retirer et serait remplacé par Pablo Isla le 1er octobre.

Le départ de Paul Bulcke intervient seize jours après le limogeage du directeur général du groupe Laurent Freixe à la suite d'une enquête interne sur une relation amoureuse non déclarée du dirigeant français avec une subordonnée directe.

"C'est le bon moment pour moi de me retirer et d'accélérer la transition prévue", a déclaré Paul Bulcke.

(Rédigé par Shubham Kalia à Bangalore; version française Etienne Breban, édité par Jean-Stéphane Brosse)