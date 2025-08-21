 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le président de la FTC avertit les entreprises technologiques de ne pas affaiblir la confidentialité des données pour se conformer aux lois de l'UE et du Royaume-Uni
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 17:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président de la Commission fédérale du commerce des États-Unis a averti Alphabet, Amazon, Microsoft et d'autres entreprises technologiques que les efforts déployés pour se conformer aux lois britanniques et européennes sur le contenu numérique pourraient enfreindre la législation américaine s'ils affaiblissaient les protections de la vie privée et de la sécurité des données pour les utilisateurs américains.

La présidente de la FTC, Andrew Ferguson, a fait part de ses préoccupations concernant la loi européenne sur les services numériques, la loi britannique sur la sécurité en ligne et la loi sur les pouvoirs d'investigation, dans des lettres adressées aux entreprises d'informatique en nuage, de médias sociaux et d'autres entreprises technologiques.

"Les gouvernements étrangers qui cherchent à limiter la liberté d'expression ou à affaiblir la sécurité des données aux États-Unis pourraient compter sur le fait que les entreprises sont incitées à simplifier leurs opérations et leurs mesures de conformité juridique en appliquant des politiques uniformes dans toutes les juridictions", a-t-il déclaré.

