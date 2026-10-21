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Le président de la FCC estime que les chaînes de télévision pourraient enfreindre leurs obligations réglementaires en diffusant de “faux sondages”
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 16:53

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président de la Commission fédérale des communications (FCC) a déclaré mercredi que les chaînes de télévision américaines pourraient enfreindre leurs obligations réglementaires en diffusant “des sondages entièrement faux et des sondages visant à dissuader les électeurs de voter”.

Le président de la FCC, Brendan Carr, a subi des pressions de la part du président Donald Trump pour qu’il sévisse contre les chaînes de télévision et les journalistes américains. Dans sa déclaration, M. Carr n’a cité aucun sondage spécifique qu’il jugeait “faux”, mais il a indiqué qu’il y avait eu une “forte augmentation” de ce type de pratiques. En avril, M. Carr avait ordonné un réexamen anticipé sans précédent des licences des huit chaînes de télévision ABC détenues par la société Disney

DIS.N .

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