Le président de la FCC demande à Disney et Google de "conclure un accord"
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 23:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président de la Commission fédérale des communications, Brendan Carr, a appelé lundi Google et Disney à "conclure un accord et à mettre fin à cette panne", alors que les deux sociétés négocient un accord pour rétablir les réseaux de Disney sur le service de télévision payante YouTube TV.

YouTube appartient à Google.

"Les gens devraient avoir le droit de regarder les programmes pour lesquels ils ont payé, y compris le football", a écrit Brendan Carr sur X.

