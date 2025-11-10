Le président de la FCC demande à Disney et Google de "conclure un accord"

Le président de la Commission fédérale des communications, Brendan Carr, a appelé lundi Google et Disney à "conclure un accord et à mettre fin à cette panne", alors que les deux sociétés négocient un accord pour rétablir les réseaux de Disney sur le service de télévision payante YouTube TV.

YouTube appartient à Google.

"Les gens devraient avoir le droit de regarder les programmes pour lesquels ils ont payé, y compris le football", a écrit Brendan Carr sur X.