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Le président de la FCC déclare qu'il s'en remettrait au Pentagone concernant la diffusion de l'exécution sur les chaînes de télévision américaines
information fournie par Reuters 09/10/2026 à 17:40

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président de la Commission fédérale des communications a déclaré vendredi qu'il s'en remettrait au Pentagone pour décider si les chaînes de télévision américaines pourraient diffuser une exécution militaire prévue le 3 décembre.

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a déclaré jeudi que l’exécution par peloton d’exécution de Nidal Hasan, un ancien psychiatre de l’armée reconnu coupable d’avoir tué 13 personnes et blessé 32 autres à la base militaire de Fort Hood, au Texas , en 2009, serait retransmise en direct, ce qui constituerait une diffusion sans précédent.

M. Carr a déclaré à CNBC qu’il croyait comprendre que cet événement ne serait pas diffusé à la télévision hertzienne, mais lorsqu’on lui a demandé s’il en autoriserait la diffusion, il a répondu: "En fin de compte, nous nous en remettrons au secrétaire Hegseth et vous connaissez ses décisions quant à la manière de procéder."

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