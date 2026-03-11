Le président de la FCC critique la lenteur des lancements de satellites d'Amazon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Pas de commentaire immédiat de la part d'Amazon, plus de détails dans les paragraphes 3 à 10, contexte de la proposition de SpaceX) par David Shepardson

Le président de la Federal Communications Commission a rejeté les critiques d'Amazon.com

AMZN.O concernant le projet SpaceX d'Elon Musk visant à lancer une constellation allant jusqu'à un million de satellites.

"Je pense qu'Amazon devrait se concentrer sur la mise en ordre de ses propres lancements et de sa propre constellation de satellites, plutôt que de s'inquiéter des autres personnes qui lancent des satellites au rythme et à la cadence de SpaceX", a déclaré Brendan Carr, président de la FCC, lors d'une interview accordée à l'agence Reuters. Vendredi, Amazon Leo, la filiale satellite d'Amazon, a déposé des commentaires auprès de la FCC pour exprimer ses inquiétudes quant au projet de SpaceX, suggérant qu'il était peu probable que SpaceX déploie tous les satellites et que cela pourrait prendre des siècles pour déployer les satellites.

S'il est peu probable que SpaceX mette un million de satellites dans l'espace, où il n'en existe que 15 000 à l'heure actuelle, les opérateurs de satellites demandent parfois l'approbation d'un nombre de satellites supérieur à celui qu'ils ont l'intention de déployer afin de bénéficier d'une plus grande souplesse en matière de conception.

"Étant donné le rythme auquel Amazon lance ses satellites, je comprends qu'elle puisse penser qu'il faudra des siècles à d'autres pour les lancer", a déclaré M. Carr. "Je ne m'attends pas à ce que la demande d'Amazon ait beaucoup de succès ici."

Amazon n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le réseau Starlink de Musk, composé d'environ 10 000 satellites, est le plus avancé dans la course mondiale à l'installation d'infrastructures internet dans l'espace, où des essaims de satellites en orbite basse offrent plus de sécurité et des vitesses de connexion plus élevées que les satellites traditionnels unitaires situés plus loin dans l'espace.

Starlink, qui compte plus de six millions de clients dans au moins 140 pays, s'adresse aux particuliers, aux entreprises, aux gouvernements et, avec sa variante Starshield, aux agences de sécurité nationale des États-Unis. Amazon Leo, qui compte plus de 200 satellites dans l'espace à ce jour, a une stratégie client similaire.

SpaceX a déclaré que sa constellation, qui comptera jusqu'à un million de satellites, sera en orbite autour de la Terre et exploitera le soleil pour alimenter les centres de données de l'intelligence artificielle.

En janvier, la FCC a approuvé la demande de SpaceX d'exploiter 7 500 satellites Starlink Gen2 supplémentaires, indiquant qu'ils fourniraient une connectivité directe en dehors des États-Unis et une couverture supplémentaire aux États-Unis.