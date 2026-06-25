Le président de la FCC affirme que toutes les options restent sur la table dans le cadre de l'examen de la licence d'ABC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des commentaires du président de la FCC, des commentaires d'un commissaire démocrate de la FCC, de détails, et paragraphes 3 à 13)

* ABC a qualifié l'initiative de la FCC d'arbitraire et d'inconstitutionnelle

* Trump a exercé à plusieurs reprises des pressions sur la FCC pour qu’elle retire les licences d’ABC

* Carr affirme qu’il garde l’esprit ouvert et n’a pris aucune décision

par David Shepardson

Le président de la Commission fédérale des communications (FCC) a déclaré jeudi que toutes les options restent sur la table alors que la FCC examine le renouvellement des licences de huit chaînes de télévision ABC appartenant à Walt Disney DIS.N , et mène son enquête sur l’émission-débat “The View” diffusée par la chaîne.

Des dizaines de milliers de téléspectateurs ont envoyé cette semaine des commentaires en faveur d’ABC après que la chaîne les eut exhortés à soutenir l’entreprise. Le président de la FCC, Brendan Carr, a déclaré que Disney “mettait en œuvre une stratégie de relations publiques assez classique et toute faite… Nous allons nous en tenir aux faits et à la loi, quelle que soit la tournure que prendra cette affaire”. La FCC, dirigée par les républicains, a ordonné en avril à ABC de déposer des demandes de réexamen anticipé des licences de ses huit chaînes de télévision détenues par la société, après que le président Donald Trump eut fait pression sur l’agence de régulation pour qu’elle prenne des mesures. La FCC mène également une enquête sur l’émission de débat de journée d’ABC “The View” après avoir déclaré qu’elle était soumise aux règles fédérales d’égalité de temps d’antenne pour les candidats politiques.

“Nous allons appliquer la loi dans ce dossier. Nous n’avons pris aucune décision dans un sens ou dans l’autre. Nous gardons l’esprit ouvert, nous verrons ce qu’ils ont à dire”, a déclaré M. Carr aux journalistes à l’issue de la réunion mensuelle de l’agence.

ABC n’a pas immédiatement réagi jeudi.

UN COMMISSAIRE DÉMOCRATE QUALIFIE L'ENQUÊTE D'ILLÉGITIME

M. Carr a ouvert en mars 2025 une enquête sur les pratiques de Disney en matière de diversité et a déclaré que Disney avait fourni des documents qu’il jugeait insuffisants — et qu’il n’excluait pas de demander la révocation de ses licences.

Anna Gomez, commissaire démocrate de la FCC, a qualifié cette enquête d’illégitime et de prétexte. “Tout cela vise à faire pression sur Disney pour qu’il cède”, a déclaré Mme Gomez, ajoutant que l’agence n’avait pas compétence en matière de discrimination à l’embauche.

Le mois dernier, ABC a déclaré que les premiers examens menés par le gouvernement sur ses chaînes étaient “illégaux, arbitraires et inconstitutionnels”, et qu’ils violaient les droits à la liberté d’expression de la chaîne garantis par le Premier Amendement. Ces examens ont été ordonnés en avril, au lendemain de l’appel lancé par Trump à ABC pour que la chaîne licencie Jimmy Kimmel , animateur de l’émission de fin de soirée.

La FCC a expliqué que ces examens, qui ne devaient initialement débuter qu’en octobre 2028, faisaient suite à une enquête menée depuis un an par l’agence visant à déterminer si Disney se rendait coupable de discrimination illégale, une accusation que la société nie.

Les chaînes sont situées à Fresno (Californie), Los Angeles, Chicago, San Francisco, New York, Philadelphie, Houston et Durham (Caroline du Nord).

APPELS RÉPÉTÉS EN FAVEUR DU RETRAIT DES LICENCES

Trump a exhorté à plusieurs reprises les chaînes de télévision à supprimer les émissions humoristiques ou d’actualité qu’il n’apprécie pas ou qui se sont montrées critiques à son égard, faisant pression sur les régulateurs pour qu’ils révoquent les licences des chaînes qu’il juge injustes à son égard.

En novembre, Trump a exigé que la FCC révoque les licences d’ABC après avoir critiqué un correspondant d’ABC News pour avoir interrogé le prince héritier d’Arabie saoudite sur le meurtre, en 2018, d’un chroniqueur du Washington Post, dans une question qu’il a qualifiée d’“insubordonnée”.