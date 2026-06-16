Le président de Fujitsu démissionne après avoir eu un "comportement inapproprié à l'égard d'une femme"

Hidenori Furuta, président de Fujitsu 6702.T , a démissionné mardi de sa propre initiative après la confirmation de son "comportement inapproprié à l'égard d'une femme", a déclaré un porte-parole du conglomérat de technologie japonais.

Fujitsu a retiré la candidature de Hidenori Furuta au poste d'administrateur non exécutif lors de l'assemblée générale annuelle prévue plus tard ce mois-ci, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Le porte-parole n'a pas souhaité s'exprimer davantage sur le comportement du principal concerné ni sur d'éventuels projets visant à le remplacer.

Contacté via LinkedIn, Hidenori Furuta, devenu président de Fujitsu en 2024 après avoir occupé les fonctions de directeur des opérations, de vice-président exécutif et de directeur technique, a déclaré : "Le communiqué de la société parle de lui-même".

L'action de Fujitsu a peu réagi après cette annonce, progressant de 0,2% dans l'après-midi et suivant globalement l'indice de référence Nikkei 225 .N225 .

Ce cas n'est pas le premier au Japon. L'année dernière notamment, un vice-président exécutif du constructeur automobile Honda 7267.T a démissionné à la suite d'allégations de comportement inapproprié en dehors du travail.

(Rédigé par Kantaro Komiya; version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)