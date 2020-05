Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le président de Deutsche Bank renonce à un 3e mandat Reuters • 20/05/2020 à 16:16









LE PRÉSIDENT DE DEUTSCHE BANK RENONCE À UN 3E MANDAT FRANCFORT (Reuters) - Le président du conseil de surveillance de Deutsche Bank, Paul Achleitner, a annoncé mercredi son intention de quitter ses fonctions en 2022, renonçant à solliciter un troisième mandat de cinq ans alors que la première banque allemande est en pleine restructuration. Il a profité de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du groupe pour officialiser sa décision en déclarant : "Je ne solliciterai pas une réélection. Après dix ans à ce poste, cela suffira." Paul Achleitner, ancien associé de Goldman Sachs et ex-directeur financier de l'assureur Allianz, a été ces dernières années critiqués par des actionnaires qui lui reprochaient pêle-mêle les revirements stratégiques de la banque, les bouleversements au sein de l'équipe dirigeante et la chute de 80% en dix ans du cours de Bourse. Après cinq ans de pertes, Deutsche Bank est actuellement engagée dans une restructuration majeure qui prévoit la réduction de ses activités de banque d'investissement et la suppression de 18.000 postes dans le monde. La société de conseil aux investisseurs Glass Lewis avait recommandé aux actionnaires de voter contre le quitus au président du conseil lors de l'AG. Le président du directoire, Christian Sewing, a réfuté lors des débats l'idée que Deutsche Bank pourrait avoir besoin d'une aide publique pour survivre à la crise du coronavirus et il a estimé que le groupe devait améliorer sa rentabilité avant de pouvoir prétendre jouer un rôle dans la consolidation du secteur en Europe. (Tom Sims, Patricia Uhlig et Hans Seidenstuecker, version française Marc Angrand)

Valeurs associées DEUTSCHE BANK XETRA +3.63%