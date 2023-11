Le président d’un hedge fund américain admet une fraude à plusieurs centaines de millions de dollars

Le régulateur américain des marchés financiers Securities and Exchange Commission (SEC) a porté plainte devant un tribunal du New Jersey, jeudi 2 novembre, contre John Hughes, président et responsable de la conformité du gestionnaire d’actifs Prophecy Asset Management.

La SEC l’accuse d’avoir été impliqué dans une fraude s’étant déroulée sur plusieurs années ayant causé des pertes de plusieurs centaines de millions de dollars pour ses investisseurs et d’avoir caché ces pertes. Dans sa plainte, elle lui reproche d’avoir violé de nombreuses dispositions anti-fraude des lois fédérales en vigueur sur les valeurs mobilières.

Prophecy AM, dont l’activité s’est éténdue de janvier 2015 à mars 2020, disait gérer plus de 500 millions de dollars d’encours. Mais John Hughes et ses associés, qui ont pris 15 millions de dollars de frais au passage, ont fait croire aux investisseurs que leurs investissements dans ses fonds étaient protégés des pertes. Leur argent était soi-disant réparti sur des douzaines de sous-conseillers qui investissaient dans des instruments liquides et utilisaient du cash en collatéral pour contrebalancer toute perte. Or, la majorité du capital des investisseurs n’a en réalité été alloué qu'à un sous-conseiller, qui a subi des pertes massives en Bourse et qui il n’avait pas été demandé de fournir du collatéral pour couvrir ses pertes.

La SEC indique également que John Hughes a fait investir les fonds dans des titres extrêmement illiquides, entraînant des pertes substantielles. Le président de Prophecy AM a caché ces pertes en fabriquant des documents et en réalisant de fausses transactions pour éviter que la réalité financière de ses fonds ne soit exposée. Ce n’est qu’en 2020, quand les pertes dans les fonds gérés par Prophecy AM ont atteint plus de 350 millions de dollars, que la firme a suspendu indéfiniment les rachats sur ses fonds.

Peine maximum de cinq ans de prison

Le régulateur américain demande la restitution des gains mal acquis plus les intérêts, des sanctions civiles et l’interdiction pour John Hughes d’exercer les fonctions de dirigeant et d’administrateur. Dans une action parallèle, le bureau du procureur des États-Unis pour le district du New Jersey a annoncé des poursuites pénales à l’encontre de l’ancien président de Prophecy AM.

Le tribunal du district du New Jersey évoque des pertes de 294 millions de dollars pour les investisseurs. John Hughes a plaidé coupable devant le tribunal, jeudi, admettant avoir escroqué 294 millions de dollars à des clients en leur faisant croire qu’ils seraient investis selon une stratégie à faible risque. Il a par ailleurs indiqué que l’autre co-fondateur de Prophecy AM était également impliqué dans l’escroquerie. John Hughes encourt jusqu'à cinq ans de prison et une amende de 250.000 dollars. La décision sera rendue le 21 mars 2024.

Adrien Paredes-Vanheule