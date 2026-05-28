Le président d'Apollo prévoit une poursuite des retraits des fonds de crédit privés américains destinés aux fortunés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Isla Binnie

Jim Zelter, président d'Apollo Global Management APO.N , a déclaré jeudi qu'il s'attendait à ce que les particuliers fortunés continuent d'essayer de retirer leur argent de certains fonds de crédit privés après plusieurs mois de sorties de capitaux de ces véhicules.

Au début de l'année, les investisseurs ont retiré plus d'argent qu'ils n'en avaient placé dans un type de fonds principalement destiné au marché de détail et accordant des prêts aux entreprises de taille moyenne. Cette situation est survenue alors que des doutes se sont fait jour concernant le crédit privé en général, liés à l'évaluation des prêts et à la manière dont les emprunteurs géreraient les perturbations liées à l'intelligence artificielle.

“Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un événement ponctuel”, a déclaré M. Zelter lors de la Bernstein Strategic Decisions Conference à New York, en référence à ces rachats.

Bien que la performance sous-jacente des fonds ait été “solide” en mars, avril et mai, il a déclaré qu’il ne s’attendait pas à une “baisse spectaculaire” du nombre de personnes cherchant à se retirer, car les gestionnaires de ces fonds proposent généralement de racheter jusqu’à 5% par trimestre.

Il a ajouté qu’il “pourrait même y avoir une légère augmentation si les gens veulent exploiter le système”, et a précisé: “nous ne sommes pas encore sortis de la zone de turbulence”.

M. Zelter a déclaré que les investisseurs de certaines régions du monde, qui accèdent aux fonds par différents canaux, se montraient “plus fidèles” que d’autres.

“Nous apprenons … qui sont nos amis à long terme et qui sont les touristes à court terme”, a-t-il déclaré.