Le président brésilien Jair Bolsonaro positif au coronavirus

SAO PAULO, 7 juillet (Reuters) - Le président brésilien Jair Bolsonaro a été contaminé par le nouveau coronavirus. Le dirigeant, qui a publiquement minimisé la gravité du virus, l'a annoncé lui-même mardi à la télévision après avoir passé un test lundi soir. Des médias locaux ont rapporté qu'il présentait certains symptômes du nouveau coronavirus, comme de la fièvre. Le Brésil est le deuxième pays au monde le plus touché par la pandémie, derrière les Etats-Unis, avec plus de 65.000 décès attribués au virus. (Ana Mano, Blandine Hénault pour la version française, édité par Jean-Stéphane Brosse)

