Le président biélorusse rencontre des opposants détenus en prison

MOSCOU, 10 octobre (Reuters) - Le président biélorusse Alexandre Loukachenko s'est rendu dans une prison de Minsk samedi pour une réunion avec des dirigeants de l'opposition emprisonnés, a rapporté l'agence de presse d'Etat Belta. Sur une photo diffusée sur un fil de discussion pro-Loukachenko sur Telegram et évoquée par Belta sur son site internet, le dirigeant biélorusse et onze autres personnes sont assis autour d'une table décorée avec des fleurs. L'opposant Viktor Babariko, qui a été empêché d'être candidat à l'élection présidentielle contestée d'août et qui a été placé en détention avec son fils en juillet, figure sur la photo, à la gauche d'Alexandre Loukachenko. Un porte-parole de l'équipe de Viktor Babariko, Gleb German, a dit qu'il pensait la photo authentique mais il ne connaît pas la raison de la réunion. Le pays a vécu deux mois de manifestations depuis l'élection présidentielle contestée du 9 août lors de laquelle Alexandre Loukachenko a revendiqué une victoire triomphale. Ses détracteurs dénoncent un scrutin truqué destiné à le maintenir au pouvoir pour un sixième mandat. Plus de 13.000 personnes ont été arrêtées, pour certaines libérées par la suite, tandis que les principales figures de l'opposition ont été emprisonnées ou contraintes à l'exil dans un mouvement de répression qui a commencé avant la tenue des élections. Reuters n'était pas en mesure dans l'immédiat de confirmer l'authenticité de la photo. Lors de la réunion, Alexandre Loukachenko a évoqué ces propositions pour modifier la constitution, a rapporté l'agence Belta. "La constitution ne peut pas être écrite dans la rue", a-t-il dit selon des propos rapportés par l'agence d'Etat. (Maria Tsvetkova, version française Gwénaëlle Barzic)

