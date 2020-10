Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le président afghan se rend au Qatar pendant les pourparlers de paix Reuters • 05/10/2020 à 08:09









KABOUL, 5 octobre (Reuters) - Le président afghan Ashraf Ghani va se rendre au Qatar ce lundi pour des entretiens avec les dirigeants de l'émirat mais il ne rencontrera pas de représentants des taliban malgré les négociations de paix en cours à Doha, ont dit des responsables afghans. Les négociations entre le gouvernement afghan et les taliban ont commencé le mois dernier et sont destinées à diminuer le niveau de violence en Afghanistan en vue de parvenir éventuellement à un accord de partage du pouvoir. Malgré ces pourparlers directs, les premiers du genre entre les autorités afghanes et les insurgés islamistes, les accrochages et les attaques suicide se sont poursuivis ces dernières semaines en Afghanistan, faisant des dizaines de morts parmi les civils. Ashraf Ghani va d'abord faire escale au Koweït pour assister aux funérailles de l'émir, cheikh Sabah al Ahmad al Sabah, avant de se rendre au Qatar. Un proche collaborateur du président afghan a déclaré qu'il aurait plusieurs entretiens avec des responsables du Qatar et qu'il discuterait aussi avec les représentants du gouvernement impliqués dans les négociations avec les taliban. "Mais il est évident que Ghani ne rencontrera pas les responsables taliban car il n'y a pas eu de réduction de la violence et qu'ils continuent de tuer des civils innocents", a dit un diplomate occidental de haut rang supervisant le processus de paix. (Abdul Qadir Sediqi, Hamid Shalizi version française Bertrand Boucey)

