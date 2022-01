Le Premier ministre Jean Castex se déplace sur le site de La Tisserie avec le groupe REALITES

Samedi 8 janvier 2022, Yoann CHOIN-JOUBERT, P-DG du groupe de développement territorial REALITES, a reçu sur son site de La Tisserie, à Amiens, Jean CASTEX, Premier ministre, Barbara POMPILI, ministre de la Transition écologique, Emmanuelle WARGON, ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée du Logement et Muriel NGUYEN, Préfète de la Somme.



L’occasion pour le Groupe, très engagé au service des territoires et porté par l’intérêt général, de présenter in situ son projet emblématique « La Tisserie », situé sur le site de Cosserat, non moins historique pour la cité d’Amiens.

Ce site amiénois emblématique a abrité dès 1794 une manufacture de velours de renommée internationale, fleuron industriel français, vantée par Jules Verne, employant à son apogée 1 100 salariés sur 800 métiers à tisser. Confrontée à la crise du secteur, l’usine est rachetée en 2004, et ferme définitivement en mars 2012.

Après avoir acquis le site en 2019, REALITES a travaillé en préservant son histoire, certains bâtiments et façades étant inscrits au titre des Monuments historiques...