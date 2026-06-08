Le Premier ministre britannique Starmer soutient l'informatique souveraine en investissant 533 millions de dollars dans les puces d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé lundi une nouvelle stratégie visant à développer des capacités informatiques souveraines, s'engageant à consacrer environ 400 millions de livres sterling (533 millions de dollars) au financement de l'achat de puces spécialisées en intelligence artificielle et au soutien des start-ups nationales.
"Nous utiliserons le pouvoir des marchés publics pour soutenir l'ingéniosité britannique", a déclaré Starmer lors d'un discours prononcé lundi à la conférence London Tech Week.
(1 dollar = 0,7504 livre)
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