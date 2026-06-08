Le Premier ministre britannique Starmer s'apprête à interdire les réseaux sociaux “nocifs” aux moins de 16 ans

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Le Premier ministre britannique Keir Starmer s'apprête à annoncer l'interdiction des plateformes en ligne « nocives » pour les enfants de moins de 16 ans, tout en maintenant l'accès à certaines formes plus sûres de réseaux sociaux, a rapporté lundi le journal The Times.

M. Starmer, qui doit prononcer un discours plus tard dans la journée de lundi, aurait décidé de mettre en place ces restrictions après s'être entretenu avec des parents endeuillés et avoir examiné les données provenant d'Australie, qui a instauré une interdiction pour les moins de 16 ans en décembre dernier.

Interrogée sur cette information, une source à Downing Street a déclaré: “Le Premier ministre n'hésite pas à s'attaquer aux entreprises technologiques et à leurs dirigeants pour protéger les jeunes.”

Une source proche du dossier a indiqué qu'une interdiction officielle était peu probable cette semaine. Le gouvernement pourrait donner plus rapidement des détails sur les mesures visant à empêcher les enfants de produire en ligne des images à caractère sexuel pouvant être utilisées à des fins de sextorsion.

Les inquiétudes concernant l’impact de l’ des réseaux sociaux sur la santé mentale et la sécurité en ligne ont incité la Grande-Bretagne à organiser une consultation sur l’accès des enfants aux réseaux sociaux plus tôt cette année, avec à l’étude des couvre-feux, des limites de temps et des restrictions sur les fonctionnalités addictives .

La France, le Danemark et la Pologne envisagent également de renforcer les règles relatives à l'utilisation des réseaux sociaux par les enfants, tandis que la Grèce a annoncé en avril qu'elle interdirait l'accès aux moins de 15 ans à partir de janvier 2027.

M. Starmer devrait mettre l'accent sur la manière dont le gouvernement peut garantir que la technologie apporte des changements positifs lorsqu'il s'exprimera plus tard dans la journée de lundi, selon un communiqué publié dimanche par son bureau.

La loi britannique sur la sécurité en ligne impose déjà aux entreprises de réseaux sociaux de prendre des mesures pour protéger les enfants contre les contenus illégaux et préjudiciables en ligne.

Les experts sont divisés quant à l'efficacité d'une interdiction totale, tandis qu'un groupe de jeunes à Londres a récemment déclaré à Reuters qu'il s'opposait à ces restrictions.