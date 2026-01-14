Le Premier ministre britannique Starmer déclare que X prend des mesures pour se conformer à la législation britannique concernant les "deepfakes" d'IA

LONDRES, 14 janvier - Le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré mercredi que X, la société d'Elon Musk, agissait pour garantir une conformité totale avec la loi britannique après que le régulateur des médias du pays a lancé une enquête sur la plateforme au sujet de l'imagerie sexualisée produite par le chatbot Grok AI.

"J'ai été informé ce matin que X agissait pour garantir une conformité totale avec la loi britannique", a déclaré M. Starmer au Parlement, ajoutant que le gouvernement prendrait d'autres mesures si nécessaire.

Lundi, l' Ofcom a ouvert une enquête sur la plateforme de médias sociaux parce qu'elle craignait que Grok ne crée de fausses images sexuellement intimes, en violation de son devoir de protéger les citoyens du Royaume-Uni contre les contenus illégaux.

La ministre des technologies, Liz Kendall, a déclaré qu'une nouvelle loi érigeant en infraction la création de deepfakes à caractère sexuel entrerait en vigueur cette semaine pour lutter contre ces images, qu'elle a qualifiées d'"armes d'abus".

X n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. La société a déclaré plus tôt en janvier qu'elle avait limité les demandes de déshabillage de personnes sur des images aux utilisateurs payants.