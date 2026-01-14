Le Premier ministre britannique Starmer déclare que X d'Elon Musk agit pour se conformer à la législation britannique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

LONDRES, 14 janvier - Le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré mercredi que X d'Elon Musk agit pour garantir une conformité totale avec la législation britannique après que l'autorité de régulation des médias du pays a lancé une enquête sur la plateforme concernant l'imagerie sexualisée produite par le chatbot Grok AI.