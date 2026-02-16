Le Premier ministre britannique se dit prêt à agir contre tous les chatbots d'IA pour assurer la sécurité

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré lundi que tous les chatbots d'IA devaient rendre des comptes, citant le cas de Grok d'Elon Musk, qui s'est avéré avoir généré des images sexualisées non consensuelles.

"Nous nous sommes battus, nous avons pris les mesures nécessaires, nous avons menacé d'agir et nous avons gagné cette bataille en ce qui concerne Grok", a déclaré M. Starmer. "Mais nous devons le faire avec tous les chatbots d'IA, et nous le ferons."

Les remarques de M. Starmer font suite aux mesures prises par le gouvernement pour dénoncer les images intimes non consensuelles partagées sur Grok, ce qui a conduit à la suppression de la fonction.