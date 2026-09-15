Le premier client du programme Starfall de SpaceX est l'intégrateur de missions européen Space Cargo

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par Joey Roulette

La nouvelle division Starfall de SpaceX, spécialisée dans le retour de produits et d’autres charges utiles depuis l’orbite terrestre, a signé un contrat de mission avec l’intégrateur Space Cargo, qui devient ainsi le premier client de cette division, a déclaré à Reuters le directeur général de la société, Nicolas Gaume.

Space Cargo prévoit d’effectuer en 2028 un vol de rentrée orbitale dans le cadre de la première mission commerciale de Starship, qui déploiera Starfall de SpaceX – une capsule en forme de disque conçue pour transporter des matériaux lors de courts trajets en orbite et les ramener sur Terre.

Lancée à bord d’une fusée Falcon 9, puis à terme à bord de Starship, Starfall est une capsule en aluminium protégée par un bouclier thermique de 10 pieds (3 m) de large, que SpaceX propose aux clients souhaitant fabriquer des produits ou mener des recherches dans les conditions de microgravité de l’espace.

La société Space Cargo, basée au Luxembourg, placera son système « BentoBox » dans la capsule Starfall, se positionnant ainsi comme un intégrateur au sein du programme SpaceX et prévoyant de réserver d’autres missions de ce type à l’avenir, a déclaré M. Gaume, directeur général de Space Cargo.

« Nous transportons actuellement 200 kilos avec nos systèmes actuels, mais avec Starship et Starfall, nous allons passer à des tonnes et des tonnes de charges utiles pour nos clients, et c’est vraiment ce que nous souhaitons », a-t-il ajouté.

La capsule permettrait de transporter jusqu’à 1 tonne de charges utiles de différents types provenant des clients de Space Cargo qui se sont engagés pour cette mission, leur permettant ainsi de résister à la rentrée atmosphérique et d’être ramenées en toute sécurité sur Terre à des fins commerciales.

Le contrat avec Space Cargo concerne le premier client connu du programme Starfall de SpaceX, qui a vu le jour rapidement en début d’année avant la démonstration d’une mission de capsule en juin.

La principale caractéristique de ce produit réside dans son bouclier thermique, fruit de l’expérience acquise par SpaceX lors du transport de ses capsules Dragon, plus grandes, entre la Terre et l’espace, principalement pour le compte de la Nasa.

La première BentoBox embarquée à bord d’une capsule Starfall fera partie des charges utiles de la première mission commerciale de SpaceX avec Starship, la gigantesque fusée de nouvelle génération de SpaceX actuellement en cours de développement, a précisé M. Gaume.

Cette mission est prévue pour 2028, a indiqué Space Cargo dans un communiqué.

SpaceX, qui n’a pas répondu à une demande de commentaire, n’a pas encore précisé quand Starship effectuera sa première mission commerciale.

Le secteur émergent du retour de charges utiles depuis l’espace présente un grand intérêt pour des clients tels que les laboratoires pharmaceutiques, qui s’appuient sur la microgravité spatiale pour mener des recherches et des productions nécessitant des degrés de pureté supérieurs, impossibles à atteindre sous la gravité terrestre.

La production dans l’espace d’autres produits, tels que les câbles à fibres optiques, présente des avantages uniques: ceux-ci sont en effet de meilleure qualité lorsqu’ils sont fabriqués en microgravité à bord de la Station spatiale internationale, a indiqué la Nasa.

Près de la moitié des clients potentiels de Space Cargo pour sa première mission Starfall proviennent des secteurs des sciences de la vie et des biotechnologies, a précisé l’entreprise.

Le programme Starfall s’inscrit dans un secteur en pleine expansion, celui des services de rentrée de capsules, où SpaceX est confronté à la concurrence de petites start-ups telles que Varda Space, basée en Californie, dont la capsule phare a effectué six missions et atterrit dans un désert australien.

Le Pentagone considère que les missions de rentrée de capsules, qui doivent manœuvrer de manière aérodynamique à des vitesses hypersoniques extrêmes lors de leur rentrée dans l’atmosphère, sont utiles pour la recherche et les essais portant sur les armes hypersoniques, ainsi que comme cibles potentielles pour son programme de défense antimissile « Golden Dome ».

M. Gaume a déclaré que le fait de faire voler sa BentoBox avec Starship et Starfall promettait un rythme soutenu de missions, SpaceX visant une fréquence de vols Starship sans précédent une fois que la fusée aura achevé sa phase de développement.

BentoBox prévoit de voler avec d’autres capsules, telles que le vaisseau Phoenix de la start-up allemande ATMOS Space Cargo et le Space Rider de l’Agence spatiale européenne.

« C’est vraiment le volume et le rythme » qui font de l’accord avec Starfall un élément clé, a ajouté M. Gaume, qui n’a pas souhaité donner de détails sur les tarifs et les coûts.

Starship est sur le point d’effectuer des vols réguliers, mais son développement accuse plusieurs années de retard.

Son prochain vol d’essai, prévu dans le courant de cette année — le 14e depuis 2023 —, visera à mettre en orbite ses premiers satellites Starlink construits par SpaceX, suivi de lancements de satellites en interne de plus en plus fréquents qui en sont venus à dominer le calendrier de SpaceX .

L’objectif fixé à 2028 pour la première mission commerciale de Starship laisse supposer que plusieurs des premiers vols de la fusée, tout au long de l’année 2027, serviront la division Starlink de SpaceX, et peut-être aussi son activité Starmind, qui consiste à déployer des centres de données d’IA dans l’espace, si ces satellites sont prêts à temps.