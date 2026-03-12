Le pouvoir destructeur du pétrole à 100 dollars

par Jamie McGeever

Les actions mondiales ont chuté jeudi, frappées par une hausse de 10 % des prix du pétrole, une flambée des rendements obligataires et un renforcement du dollar , autant d'éléments qui laissent présager une détérioration des perspectives pour les consommateurs, les entreprises et la croissance économique.

Dans ma chronique d'aujourd'hui, je soutiens que, bien que la stratégie "Trump se dégonfle toujours" consistant à acheter des actions dépréciées en supposant que le président américain revienne sur ses politiques les plus extrêmes *soit souvent utilisée*, la guerre au Moyen-Orient pourrait être un "TACO" de trop .

Les principaux mouvements du marché aujourd'hui

* STOCKS: Le S&P 500, le Dow et le MSCI World affichent les clôtures les plus basses de l'année. Brésil, Mexique -2,5%. L'Asie devrait ouvrir en forte baisse vendredi.

* SECTEURS/ACTIONS: S&P 500: +0,7% pour les services publics, +1% pour l'énergie; -2,5% pour l'industrie, -2,2% pour la consommation discrétionnaire. Les compagnies aériennes et les compagnies de voyage ont été durement touchées. Chevron +2,7%, Goldman Sachs, Boeing -4,4%.

* FX: Dollar plus haut depuis novembre. AUD -1%, le plus grand perdant du G10. Les devises émergentes sont à nouveau durement touchées - BRL, MXN, KRW, ZAR, CLP en baisse de 1 à 2%.

* OBLIGATIONS: La chute mondiale s'accélère. Le rendement des obligations américaines à 2 ans a bondi de 11 points de base pour atteindre son niveau le plus élevé depuis août; la courbe 2s/10s s'est le plus aplatie depuis avril; le rendement du Bund à 10 ans est proche de 3 % et le plus élevé depuis octobre 2023, et les rendements britanniques ont augmenté de 60 points de base en deux semaines.

* MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: Pétrole +10%, Brent de retour à 100 $/b. Le prix moyen de l'essence aux États-Unis atteint 3,60 $/gallon.

Points de discussion d'aujourd'hui

* les paris sur la baisse des taux de la Fed en 2026 s'évaporent

Et juste comme ça, c'est parti. Il n'y a pas si longtemps - c'est-à-dire il y a seulement quelques semaines, avant les attaques américano-israéliennes contre l'Iran - de nombreux analystes prévoyaient trois baisses de taux d'intérêt de la part de la Fed cette année. Depuis jeudi, il n'y a même pas un seul abaissement des taux d'intérêt américains en 2026.

Les traders ont clairement indiqué où se situent, selon eux, les risques de stagflation avec un pétrole à 100 dollars le baril, et les leçons "transitoires" de 2021-22 pèsent également lourd. Aucune hausse de taux n'est encore prévue, et la semaine prochaine serait bien trop tôt. N'est-ce pas? Voyons ce que nous réservent les chiffres de l'inflation PCE de demain.

* La déroute des obligations mondiales

Si l'on s'éloigne de la courbe et de la zone géographique, les craintes d'inflation s'intensifient réellement, comme le montre l'accélération de la chute des marchés obligataires mondiaux. Les investisseurs fuient les titres à revenu fixe partout dans le monde.

Jeudi, le rendement américain à deux ans a atteint son plus haut niveau depuis août, et la courbe 2s/10s s'est le plus aplatie depuis avril; le rendement allemand à 10 ans est proche de 3 % et le plus élevé depuis octobre 2023, et les rendements britanniques ont augmenté de 60 points de base en deux semaines.

* L'abondance des banques centrales

Les banquiers centraux se trouvent dans une position peu enviable et on pourrait leur pardonner de vouloir fermer les yeux, s'asseoir sur leurs mains et souhaiter que la crise en cours disparaisse. Pourtant, nombre d'entre eux seront sous les feux de la rampe la semaine prochaine, au cours de ce qui sera l'une des semaines de réunions des banques centrales les plus chargées depuis longtemps.

Voici un récapitulatif des banques centrales qui se réuniront la semaine prochaine: les banques centrales d'Australie , du Canada, du Brésil, du Japon , de Suède, de Suisse, de la zone euro , du Royaume-Uni et, bien sûr, de la Fed. La banque centrale la plus susceptible de relever ses taux est la RBA, suivie éventuellement de la BOJ, les autres banques centrales restant en suspens. Mais si le pétrole est, disons, à 120 dollars ou plus, on ne sait jamais.

Qu'est-ce qui pourrait faire bouger les marchés demain?

* L'évolution de la situation au Moyen-Orient

* Mouvements sur le marché de l'énergie

* PMI manufacturier néo-zélandais (Mars)

* Production industrielle de la zone euro (Janvier)

* Inflation des grossistes en Allemagne (Février)

* Commerce britannique (Janvier)

* Production industrielle britannique (Janvier)

* Canada chômage (février)

* Inflation américaine PCE (Janvier)

* Ouvertures d'emploi JOLTS aux États-Unis (Janvier)

* PIB américain (T4, 2e estimation)

* Anticipations d'inflation de l'Université du Michigan (Mars)

* Biens durables américains (Janvier)

