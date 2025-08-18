Le potentiel de l'IA incite Melius Research à relever le prix cible de Dell

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 août - ** Melius Research augmente le prix cible de Dell Technologies DELL.N à 170 $ contre 148 $ auparavant

** Le nouveau prix cible représente une hausse de 22,9 % par rapport à la dernière clôture de l'action vendredi

** La société de courtage estime que les activités de Dell dans le domaine des serveurs IA ont un potentiel à long terme et que la valeur ajoutée des services et du stockage pourrait devenir plus significative

** Les actions de Dell ont légèrement baissé à 138,16 $ sur le marché préouvert

** Maintient la note de l'action à "achat"

** "Nous pensons que de nombreuses valeurs matérielles à faibles multiples sont en train de se redresser vers des multiples de 10 %, car l'IA valorise non seulement les semi-conducteurs, mais aussi certaines sociétés matérielles qui contribuent à mettre la technologie en action" - société de courtage

** La note moyenne de 24 analystes est "achat"; la prévision médiane est de 142,5 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action DELL est en hausse de 20 % depuis le début de l'année