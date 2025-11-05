Le Portugal souhaite que les constructeurs américains et européens d'avions de combat soient en concurrence pour un futur marché

Le Portugal souhaite encourager la concurrence entre les fabricants de F-35 fabriqués aux États-Unis et ceux d'avions de combat européens avancés pour le remplacement de sa flotte vieillissante de F-16 afin de maximiser les avantages, a déclaré mercredi le ministre de la Défense Nuno Melo. Ses dernières remarques semblaient plus ouvertes à un éventuel accord avec les États-Unis que les commentaires de mars , lorsqu'il a suggéré que les changements de politique imprévisibles du président Donald Trump à l'égard de l'Otan et de l'Europe pourraient inciter le Portugal à choisir un avion de combat européen.

Depuis, M. Trump a réaffirmé son engagement envers l'Otan tout en forçant les membres européens de l'alliance à augmenter leurs dépenses militaires.

M. Melo a déclaré à une commission parlementaire que le processus de sélection des nouveaux jets n'avait pas encore démarré et que, lorsqu'il le ferait, le gouvernement consulterait l'armée de l'air et tiendrait compte des "retombées pour le pays et ses industries".

Les avantages pour les fabricants et les pays acheteurs peuvent inclure la participation industrielle, les transferts de technologie et le financement.

"Lorsqu'il y a plusieurs concurrents, cela signifie que le prix baisse", a déclaré M. Melo. La Commission européenne exhorte les pays de l'UE à identifier les principaux besoins en matière de défense et à lancer de grands projets paneuropéens afin de renforcer la dissuasion face à la Russie, en insistant sur le fait que les équipements devraient provenir d'Europe dans la mesure du possible.

M. Melo a déclaré que le Portugal souhaitait "renforcer le pilier européen de l'Otan" et qu'il était favorable à une augmentation de la production et des achats en Europe, étant entendu que les meilleurs équipements y sont disponibles, tout en tenant compte des deux côtés de l'Atlantique.