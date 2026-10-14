Le Portugal choisit Lufthansa, et non Air France-KLM, pour prendre 44,9% de TAP-sources

Le gouvernement portugais a choisi Lufthansa LHAG.DE pour acquérir une participation de 44,9% dans la compagnie TAP Air Portugal, ont déclaré mercredi à Reuters deux sources proches du dossier, alors qu'Air France-KLM AIRF.PA avait également soumis une offre.

Le gouvernement annoncera les termes de l'accord lors d'une conférence de presse qui se tiendra plus tard dans la journée de mercredi.

La compagnie aérienne allemande Lufthansa et sa rivale française Air France-KLM avaient toutes deux soumis fin septembre des offres finales améliorées pour TAP, l'une des dernières compagnies nationales indépendantes d'Europe.

(Sergio Goncalves et Joanna Plucinska ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)