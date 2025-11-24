Le port russe de Tuapse reprend ses exportations de carburant après deux semaines de suspension, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le port russe de Tuapse, sur la mer Noire, a repris ses exportations de produits pétroliers la semaine dernière après une suspension de deux semaines à la suite d'attaques de drones ukrainiens , tandis que la raffinerie de pétrole locale a recommencé à traiter du brut, selon deux sources industrielles et les données du LSEG.

Selon ces sources et les données de suivi des navires, le pétrolier Sandhya, battant pavillon gambien, a quitté Tuapse le 17 novembre avec environ 30 000 tonnes de gasoil et s'est dirigé vers le canal de Suez.

Un autre pétrolier, le Satna, battant pavillon du Malawi, a chargé environ 30 000 tonnes de gazole au terminal de Tuapse le 18 novembre.

Le carburant chargé sur ces deux navires avait été raffiné à Tuapse avant l'arrêt du traitement du pétrole et était stocké dans des réservoirs, ont indiqué les négociants.

Les sources ont également indiqué que la raffinerie de Tuapse, contrôlée par Rosneft et qui exporte la majeure partie de sa production, a repris le traitement du pétrole le 21 novembre.

L'usine de Tuapse, orientée vers l'exportation et dotée d'une capacité de traitement de 240 000 barils de pétrole par jour, produit du naphta, du fioul, du gazole sous vide et du diesel à haute teneur en soufre.

Rosneft ROSN.MM n'a pas répondu aux demandes de commentaires.