Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Port Du Masque Sera Obligatoire À Partir Du 20 Juillet Dans L'Ensemble Des Magasins Des Grandes Enseignes Alimentaires-Fcd Reuters • 17/07/2020 à 17:51









17 juillet (Reuters) - La Fédération du commerce et de la distribution annonce dans un communiqué: * LE PORT DU MASQUE SERA OBLIGATOIRE À PARTIR DU 20 JUILLET DANS L'ENSEMBLE DES MAGASINS DES GRANDES ENSEIGNES ALIMENTAIRES * CETTE OBLIGATION SERA VALABLE DANS LES ÉTABLISSEMENTS D'AUCHAN, ALDI, CARREFOUR, COLRUYT, CORA, GROUPE CASINO, INTERMARCHÉ, LECLERC, LIDL, NETTO, SUPERMARCHÉ MATCH, SYSTÈME U (Reporting by Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -1.46% CASINO GUIC PER Euronext Paris -0.87%