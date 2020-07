Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le port du masque obligatoire dans les lieux publics fermés en Croatie Reuters • 11/07/2020 à 15:37









ZAGREB, 11 juillet (Reuters) - Le port du masque sera obligatoire à compter de lundi dans la plupart des espaces publics fermés de Croatie, où le nombre d'infections dues au coronavirus continue à augmenter, a annoncé samedi la direction de la Protection civile. Cent quarante nouveaux cas, un chiffre sans précédent en 24h00, ont été signalés samedi, ce qui porte le total à 3.672 infections dont 118 ont été mortelles. Les principaux foyers se trouvent à Zagreb et dans l'est du pays. A compter de lundi, les masques seront donc obligatoires dans les commerces pour les employés et les clients, ainsi que pour le personnel des bars, des restaurants et des lieux où il y a un contact étroit avec les clients. Ils sont déjà obligatoires depuis plusieurs semaines dans les transports publics. (Igor Ilic, version française Jean-Philippe Lefief)

