Le "poker menteur" sur les droits de douane, un pari "perdant-perdant" selon LFDE

Qui plus est "l'incertitude est susceptible également de peser sur les marchés financiers". Si, pour l'instant, ceux-ci se "sont montrés très résilients face à ces questions", un prolongement de l'incertitude "risquerait d'affecter le sentiment des investisseurs". Pour les marchés "il vaut souvent mieux une situation désagréable mais supposée connue" - à savoir une hausse ferme et définitive des tarifs douaniers – qu'"un flou entretenu par la volatilité politique".

(AOF) - L’administration Trump "n’a guère à gagner à mener trop longtemps son jeu de poker menteur sur les droits de douane", estime Enguerrand Artaz, gérant pour La Financière de l’Échiquier (LFDE). Il souligne que les rentrées budgétaires attendues grâce à la hausse des droits de douane – dont l’ampleur est discutable – "ne se matérialiseront pas tant que les nouveaux tarifs ne seront pas effectifs" et qu’en parallèle, "un ralentissement de l’activité alimenté par l’incertitude affecterait rapidement et négativement les équilibres budgétaires". "Un pari perdant-perdant donc".

