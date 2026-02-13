 Aller au contenu principal
LE POINT sur les changements de recommandations à Paris
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 07:31

Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés vendredi à Paris.

* DASSAULT SYSTEMES DAST.PA - Alphavalue abaisse sa recommandation à "réduire" contre "acheter".

* ARCELORMITTAL MT.LU - Citigroup relève son obejectif de cours à 66 euros contre 55 euros.

* STMICROELECTRONICS STMPA.PA - HSBC relève son obejectif de cours à 35 euros contre 29 euros.

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

ARCELORMITTAL
52,480 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
DASSAULT SYSTEMES
18,135 EUR Euronext Paris 0,00%
STMICROELECTRONICS
28,105 EUR Euronext Paris 0,00%
