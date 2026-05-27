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LE POINT sur les changements de recommandations à Paris
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 07:38

Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mercredi à Paris.

* VINCI SGEF.PA - Citigroup abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter"

* EIFFAGE FOUG.PA - Citigroup relève sa recommandation à "acheter" contre "neutre" et son objectif de cours à 155 euros contre 125 euros.

* ELIOR ELIOR.PA - Citigroup abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter" et son objectif de cours à 2,4 euros contre 3,6 euros.

(Rédaction de Gdansk)

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 27/05/2026 à 07:38:53.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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