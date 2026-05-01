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LE POINT sur les changements de recommandations à Paris
information fournie par Reuters 01/05/2026 à 11:53

Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés vendredi à Paris.

* APERAM APAM.AS - Jefferies relève son objectif de cours à 55 euros contre 47 euros.

* SOITEC SOIT.PA - Deutsche Bank relève son objectif de cours à 150 euros contre 70 euros.

(Rédaction de Gdansk)

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APERAM
45,380 EUR Euronext Amsterdam +8,98%
SOITEC
126,950 EUR Euronext Paris +12,25%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 01/05/2026 à 11:53:18.

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