Pour le 1er-Mai, Attal s'affiche dans une boulangerie de Vanves

Gabriel Attal, secrétaire général de Renaissance, visite une boulangerie à Vanves, près de Paris, à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs, le 1er mai 2026 French government rejected a bill, notably championed by former Prime Minister Gabriel Attal, that would have allowed employees in food shops, florists, and cultural institutions to work on May 1st. The government has narrowed this possibility down to bakers and florists only, subject to agreements within these sectors, with a bill expected to come into effect before May 1st, 2027. ( AFP / Julie SEBADELHA )

Le probable candidat à la présidentielle Gabriel Attal s'est rendu vendredi dans une boulangerie de sa circonscription à Vanves (Hauts-de-Seine) où il a dit espérer qu'il n'y ait pas de "verbalisation" pour les boulangers et fleuristes qui travaillent en ce 1er-Mai.

"Ce serait un scandale s'il y avait des verbalisations qui étaient mises par des inspecteurs du travail aujourd'hui, sur des boulangers et des fleuristes, j'espère que l'intelligence collective prévaudra", a dit le chef du parti présidentiel Renaissance à la presse après une visite de cette boulangerie, "Les Toqués du pain", au cours de laquelle il est brièvement passé derrière le comptoir et a encaissé une cliente.

Gabriel Attal, secrétaire général de Renaissance, parle aux journalistes lors d'une visite dans une boulangerie à Vanves, près de Paris, à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs, le 1er mai 2026 ( AFP / Julie SEBADELHA )

Le débat sur la possibilité pour les artisans boulangers et fleuristes, et pour d'autres commerçants de proximité, d'employer du personnel le 1er-Mai a pris une dimension nationale ces dernières semaines, notamment sous l'impulsion de Gabriel Attal, qui prépare sa candidature à l'élection présidentielle de l'année prochaine.

Et le gouvernement a indiqué que les boulangers et fleuristes indépendants pourraient ouvrir avec leurs salariés dès cette année, avant qu'un projet de loi ne formalise ce dispositif à partir de l'an prochain.

Gabriel Attal, secrétaire général de Renaissance, achète un bouquet de muguet vendu par des membres de la Protection civile à l'occasion de la Fête du Travail à Vanves, près de Paris, le 1er mai 2026 ( AFP / Julie SEBADELHA )

La boulangère qui accueillait M. Attal a expliqué qu'elle pouvait faire travailler une partie de son personnel en ce 1er-Mai, après avoir dû faire travailler des membres de sa famille l'année dernière, comme le permet la loi.

"Il faut sortir de cette situation ubuesque et avoir un peu de bon sens", a plaidé Gabriel Attal, qui a également acheté un bouquet de muguet dans la rue.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu est lui aussi en visite vendredi en Haute-Loire auprès de fleuristes et de boulangers, ouverts en ce 1er-Mai.