LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)

(Actualisé avec Viridien, Engie, Clariane ; objectifs de cours sur Soitec et Vivendi)
Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés vendredi à Paris.
* VIVENDI VIV.PA - Alphavalue abaisse sa recommandation à "réduire" contre "acheter" ; UBS abaisse son objectif de cours à 3,2 euros contre 4,1 euros.
* VIRIDIEN VIRI.PA - Bernstein abaisse sa recommandation à "performance du marché" contre "surperformance" et relève son objectif de cours à 117 euros contre 94 euros.
* SOITEC SOIT.PA - Berenberg abaisse son objectif de cours à 28 euros contre 45 euros ; HSBC abaisse son objectif de cours à 25 euros contre 44 euros.
* ENGIE ENGIE.PA - Bernstein relève son objectif de cours à 25,1 euros contre 21,5 euros.
* CLARIANE CLARI.PA - Bernstein abaisse son objectif de cours à 5,2 euros contre 6,8 euros.
(Rédaction de Gdansk)
